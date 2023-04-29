Співачка буде оголошувати найвищі бали, які Україна поставила учасникам з інших країн.

Співачка Злата Огнєвіч, яка в 2013 році представляла нашу країну на Євробаченні, в цьому році стала спікером музичного конкурсу.

Це означає, що саме вона буде оголошувати бали, які наша країна виставила іншим учасницям. Відзначимо, що в 2014 році Огнєвіч вже виконувала почесну роль спікера.

"Рада вам повідомити, що в цьому році я буду оголошувати найвищі бали від журі на Євробаченні-2023. Вже вдруге! Я пригадую радість нашої команди, коли в 2013 році оголошували мої бали. Це неймовірно хвилюючий момент для кожного з учасників. Я дуже рада, що в цьому році і я зможу принести комусь хорошу новину. Побачимося під час прямого ефіру на гранд-фіналі 13 травня!" - сказала Огнєвіч у своєму відеозверненні.

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"Хоча б десь задіяли Злату. Але шкода, що її не буде в Ліверпулі"

"Шкода, що не буде виступу Злати на сцені Євробачення. Але оголошувати бали від України - це теж дуже відповідальна справа"

"Дуже радіємо, що Злата свого часу настільки круто представила Україну на Євробаченні!"

Нагадаємо, Данилко пояснив, чому не варто боятися програшу на Євробаченні.

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