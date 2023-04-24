Співак зазначив, що перемога або програш на пісенному шоу - це просто місце у конкурсі.

Відомий співак Андрій Данилко пояснив, чому не варто "молитися" на перемогу України на "Євробаченні". За його словами, боятися програшу або думати, що перше місце - це щось дуже важливе, не варто. Це просто конкурс, зауважив артист.

Він вважає, що музикантам слід концентруватися на гарних виступах, а не на першому чи останньому місці. Навіть якщо ми програємо, це ніяк не вплине на Україну, підкреслив Данилко. Не варто думати про те, що перше або навіть останнє місце для наших артистів на конкурсі може якось відобразитися на світовій підтримці.

На думку Данилка, перейматися про програш можна лише тоді, коли мова йде про війну. А конкурси не мають засмучувати ані артистів, ані фанатів.

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"Що ми програємо? Євробачення. Це просто якесь місце. Програти можна війну. Це ж не війна. Це все залишилося з нашого радянського часу", - розповів співак у коментарі УНІАН.

Він також зазначив, що деякі країни, такі як наша або РФ з Білоруссю, занадто гостро сприймають програш на конкурсах. Втім, це вже пережиток минулого.

"Білорусь, Росія, Україна - це три країни, які настільки болісно сприймали поразку (на Євробаченні - УНІАН). Для них друге місце - це жах. Тільки перше. А це нісенітниці", - додав Данилко.

Нагадаємо, раніше Данилко оцінив шанси TVORCHI на Євробаченні. Як виявилося, артист вже давно не береться робити прогнози. Проте музикантам він бажає лише успіху.

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