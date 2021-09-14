Сам принц Вільям нібито задоволений трьома дітьми.

Дружина принца Вільяма, герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон не приховує від родини наміри народити четверту дитину.

Про це пише британський таблоїд Express.co.uk.

Зараз родина Міддлтон насолоджується одруженням брата Кейт Джеймса, на весіллі якого у Франції таємно побувало знамените подружжя. Церемонія пройшла у Провансі.

Королівські експерти стверджують, що недавня відсутність Кейт у громадському житті протягом останніх кількох місяців сталась через нібито "літні канікули" сім’ї.

Читайте такожІкони стилю: 6 наймодніших зірок, які захоплюють нас своїми образамиЦе сталося до того, як один з інших королівських експертів припустив, що Кейт хоче іще одну дитину, оскільки герцогиня Кембридзька, попри свої королівські обов’язки, була і залишається природженою матір’ю і дуже піклується про своє потомство.

При цьому також стверджують, що сам Вільям нібито "задоволений" трьома дітьми.

Раніше поширювали чутки, що Кейт Міддлтон віддавна планувала народити чотирьох дітей, але плани на четверту дитину були відкладені через пандемію коронавірусу.

Кейт Міддлтон одружилася з принцом Вільямом у квітні 2011 року. Відтоді у пари з’явились на світ двоє хлопчиків та одну дівчинку.

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Автор: Віолетта Орлова