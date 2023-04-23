Радянська актриса Наталія Гвоздікова розповіла, що перестала спілкуватися з сестрою ще в 2014 році, коли Росія окупувала частину Донбасу і незаконно анексувала Крим.
Як розповіла актриса в коментарі росЗМІ, в 2014 році вона подзвонила своїй сестрі з Одеси, щоб привітати її з днем народження, проте та сказала, що не хоче з нею спілкуватися.
Жінка переконана, що саме такі люди, як Гвоздікова, розорили Україну і винні в тому, що в нашій країні йде війна.
"Вона мені сказала: "Більше мені не дзвони, знати тебе не хочу". І видала мені таке, що я плакала кілька днів. А сестра - досить хвора людина. Я в Москві через знайомих діставала ліки від страшних нападів астми і посилала поїздом до неї. Ми були дуже близькі", - сказала Гвоздікова.
Крім того, Гвоздікова, не бажаючи подивитися правді в очі, вважає, що її сестра піддалася пропаганді. Вона додала, що не розуміє акторів, які в РФ отримували хороші ролі, а зараз підтримують Україну.
"Не знаю, звідки така ненависть, мені незрозуміло", - додала актриса.
Хто така Наталія Гвоздікова
Наталія Гвоздікова - радянська і російська актриса, яка знялася в таких стрічках як "Береги", "Тому що люблю", "Сім годин до загибелі", "Кулагіни", "Російська спадкоємиця" та інших.
Актриса підтримує Росію та її агресію проти України.
Нагадаємо, раніше відома актриса з Маріуполя засвітилася на фестивалі у Москві.