Ірина Горбачова перейшла на бік зла.

Російська актриса родом з Маріуполя Ірина Горбачова, яка відома завдяки ролям у фільмах "Зворотній зв'язок", "Тренер", "Я худну", "Дихання" та інших, раптово відвідала Московський кінофестиваль, де співала оди режисерові країни-агресора Борису Хлєбнікову.

Незважаючи на те, що чоловік Горбачової, соліст групи Quest Pistols Антон Савлепов, підтримує рідну Україну і перекладає свої хіти на українську мову, сама актриса вирішила перейти на бік зла.

Варто відзначити і те, що багато акторів бойкотували фестиваль через повномасштабне російське вторгнення в Україну, але не Горбачова. Мало того, що вона з'явилася на червоній доріжці, так ще й вихваляла пропутінського режисера.

Відео дня

"Вчора було відкриття Московського Міжнародного кінофестивалю в рамках якого показали фільм Бориса Хлєбнікова "Снігур". Ух... Так багато хочеться сказати і помовчати. Це неймовірно сильне кіно! Я б назвала його трагікомедійна катастрофа. Давно так не переживала за героїв у кіно. Всім творцям уклін і подяка!" - написала Горбачова.

Позиція Ірини Горбачової щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення вона сказала, що скасовує всі свої концерти в РФ. Однак вона чітко не сказала, що Росія напала на Україну. Після цього вона довгий час мовчала. Зараз же, судячи з усього, вирішила відновити свою творчу діяльність в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: