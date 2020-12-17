Кравець засвітила сосок / instagram.com/zoeisabellakravitz
Відома актриса Зої Кравець опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в бордовій напівпрозорій блузці.
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Зірка позувала з розпущеним волоссям, яке поправляла рукою. Також вона одягла напівпрозору блузку, крізь яку просвічувався сосок.
За день фото набрало майже 400 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. Користувачі мережі написали, що Кравець виглядає ідеально.
Кравець засвітила сосок / instagram.com/zoeisabellakravitz
Хто така Зої Кравець:
- Актриса народилася 1 грудня 1988 року в Каліфорнії
- У 2007 році Зої Кравіц знялася у своїй дебютній кінокартині "Смак життя" режисера Скотта Хікса
- З 2017 року грає роль Бонні Карлсон в серіалі HBO "Велика маленька брехня". Також знімалася і в інших фільмах, таких як "Фантастичні тварини" і "Люди Ікс: Перший клас"
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