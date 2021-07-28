Зірка зізналася, що готується до весілля.

Відома американська фотомодель Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність. Вона запевнила, що готується до весілля.

Про це зірка розповіла в Apple Podcasts.

Дівчина щиро не розуміє, звідки взялися чутки про її вагітність та запевнила, що спочатку хоче зіграти весілля. При цьому вона пожартувала, що справа в її новому бюстгальтері з пуш-ап.

"Я не вагітна. Я чекаю весілля. Моє плаття шиють прямо зараз, тому я хочу переконатися, що воно чудово та ідеально сяде на мене", – заявила Хілтон.

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Зірка зазначила, що планує завести дітей наступного року. Вона поділилася потаємним, розповівши, що назвала б дочку Лондон, а сина також на честь якогось міста чи країни.

"Я зроблю сюрприз, і я не хочу, щоб хтось вкрав ім'я, яким я хочу назвати дитину, раніше мене. Слідкуйте за новинами у 2022 році та не вірте всьому тому, що читаєте", – підсумувала знаменитість.

Як раніше повідомляв УНІАН, відома модель plus-size Ешлі Грем опублікувала в Instagram відверту фотографію.

Вагітна зірка вийшла в поле і сфотографувалася повністю оголеною. Груди вона таки прикрила руками, а "полуничку" сховала за колосками.

Автор: Анастасія Горбачова