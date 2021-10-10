Володимир Дантес вступив в дуже сексуальному образі.

Український артист Володимир Дантес виступає в зірковій команді на шоу "Маскарад". Так, у четвертому випуску він перевтілився в співачку Тіну Кароль.

На сцену Дантес вийшов в обтислому комбінезоні з кліпу Кароль на пісню "Скандал" і виконав цю пісню, яка увійшла в останній альбом зірки "Красиво".

Шанувальники відзначили всю сексуальність, пластику, грацію і неймовірне почуття гумору Дантеса.

"Я насміялася, аж захрипла, спасибі за настрій", "Дантес - красуня", "Дантес - акторище і талант", "Така сексі чіка", "Зупиніть це свавілля кайфу", "Тільки заради виступу Дантеса можна прослухати одну пісню Кароль", "Це розрив", "Яка грація", - пишуть шанувальники.

Читайте також"Ми так давно разом": Леся Нікітюк публічно зізналася в коханні ПритуліНагадаємо, раніше Володимир Дантес розповів, чому у них з Надею Дорофєєвою досі немає дітей.

Хто такий Володимир Дантес

Володимир Дантес - український співак, телеведучий, радіоведучий, екс-учасник гурту "ДіО.фільми", яка розпалася в 2015 році.

У вересні 2018 року дебютував зі своїм авторським відеоблогом під назвою "Чоловік Наді Дорофєєвої". У 2020 році брав участь у шоу "Маскарад" на 1+1 в образі Бабки.

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Автор: Діана Могилєвич