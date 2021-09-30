Артист зізнався, що його дратують питання про дітей.

Український артист Володимир Дантес на YouTube-каналі BonsTV розповів, що його бісить, коли знайомі і передплатники в Instagram запитують, коли у них з Надею Дорофєєвою з'являться діти.

За словами артиста, більшість людей цікавляться не їх особистим щастя, а тим, хто у них може народитися.

"Більшість людей, які задають це питання, вони ж не цікавляться нашим щастям, їм же просто цікаво, хто ж у нас вийде: хлопчик, дівчинка, єдиноріг", – сказав Дантес.

Також він додав, що після новини про вагітність Наді користувачі мережі можуть почати відписуватися від них.

Читайте також"Починає їхати дах": солістка KAZKA сказала, яка пара переможе в шоу "Танці з зірками""У нас чому досі немає дітей? Тому що немає жодного запиту на рекламу дитячої продукції. Немає передоплати - немає зачаття", - пожартував Дантес.

Крім того, артист висловив своє невдоволення і тим, що тільки до їх пари причепилися з цим питанням. До прикладу він навів Потапа і Настю Каменських, яких цим питанням ніхто не дістає.

"Я не розумію, чому до нас всі пристали з Надею? Чомусь від Потапа з Настею нічого не чекають. "Потопята" на*уй нікому не потрібні", - додав Дантес.

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Автор: Діана Могилєвич