За її словами, вона була закохана, але зараз рада, що у них нічого не вийшло.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька дала велике інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому відкрила завісу свого особистого життя. Вона розповіла, що в 20 років зустрічалася з росіянином.

Тоді їй здавалося, що між ними є кохання, проте зараз вона вже в цьому не впевнена. Вітвіцька лаконічно сказала: "Можливо".

При цьому вона рада тому, що вони багато років тому розлучилися. А все тому, що чоловік родом з країни-агресора. Тому у них зараз могли б виникати розбіжності на політичному грунті.

Вітвіцька розповіла, що на той момент розлучилася зі своїм хлопцем після того, як вони роз'їхалися по різних країнах. Тобто їхні стосунки не пережили відстань.

"Я дуже рада, що у нас тоді не склалося. Тоді я дуже переживала, але зараз розумію, що це класно", - сказала Соломія.

Особисте життя Соломії Вітвіцької

У листопаді 2013 року Соломія Вітвіцька вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Влада Кочаткова. Однак у 2021 році пара заявила про розлучення.

Відомо ще про декілька романів знаменитості, але імена своїх екс-коханих вона не називає.

Зараз серце Соломії зайняте. В інтерв'ю Дьоміну вона зізналася, що закохана, проте знову-таки імені свого обранця не назвала. Також Вітвіцька пояснила, чому у неї немає дітей.

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