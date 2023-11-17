За її словами, проблем зі здоров'ям немає, справа в іншому.

Ведуча телеканалу 1+1 Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла про своє особисте життя. За її словами, зараз вона закохана, але це зовсім інше кохання - більш зріле.

Вона каже, що кожні стосунки відрізняються від попередніх. Кохання в 20 років і в 40 - різне.

"Зараз, наприклад, ти вже усвідомлено будеш закохуватися, усвідомлено підходити до проблем, з більш холодним розумом і так далі. Зараз я закохана", - зізналася Вітвіцька в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Крім того, вона відповіла, чому у неї досі немає дітей. За словами 43-річної Вітвіцької, вона не з тих жінок, які народжують для себе. Вона переконана, що діти повинні з'являтися в сім'ї, де є велике кохання. Також вона зазначила, що проблем зі здоров'ям у неї немає.

Вітвіцька сказала і те, що замислювалася над усиновленням дитини, проте вона вважає цей крок дуже серйозним. Тому в майбутньому буде підходити до цього питання з усією відповідальністю.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька відповіла, чи спілкується зараз зі своїм колишнім чоловіком, який воює на фронті.

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