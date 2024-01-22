У Дорнана підозра на серцевий напад.

Британський актор Джеймі Дорнан потрапив до лікарні під час поїздки до Португалії. Повідомляється, що у нього підозра на серцевий напад.

Західні ЗМІ зазначають, що Дорнан мав контакт з отруйними гусеницями на полі для гольфу, які і спровокували погіршення стану здоров'я.

Джеймі Дорнан відчув симптоми, що нагадують серцевий напад: поколювання в лівій частині тіла, прискорений пульс, оніміння деяких кінцівок.

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За підсумком актора госпіталізували і підключили до спеціального медичного обладнання. На даний момент він повернувся в готель, але перебуває під наглядом фахівців.

Зазначимо, Джеймі Дорнан отримав визнання після ролі Крістіана Грея у фільмі "50 відтінків сірого". Незважаючи на те, що фільм користувався шаленою популярністю серед глядачів, критики порахували цю роль найгіршою в кар'єрі актора і нагородили його премією "Золота малина". До слова, його партнерка Дакота Джонсон також отримала цю антипремію.

Крім того, Дорнан зіграв у таких фільмах як "Белфаст", "Турист", "Кам'яне серце" та інших.

Нагадаємо, у герцогині Йоркської діагностували рак шкіри.

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