Жінка сподівається, що зможе подолати хворобу.

У колишньої дружини принца Ендрю, герцога Йоркського, другого сина Єлизавети II та принца Філіпа - Сари Фергюсон - діагностували рак шкіри. Такий діагноз їй поставили одразу після лікування іншого виду онкології - раку грудей. Цю новину повідомляє видання Daily Mail.

Відомо, що минулого року 64-річній жінці видалили кілька родимок під час операції на грудях, одна з яких виявилася злоякісною. Про це вона дізналася на початку 2024 року. Знайомі Сари розповідають, що жінка намагається триматися на позитиві та вірить, що подолає цю хворобу.

"Є надія, що рак був виявлений досить рано, і Сара більше не матиме проблем. Проте їй доведеться пройти додаткові обстеження, щоб визначити, чи розвинувся та чи поширився він на інші ділянки тіла", - зазначили знайомі.

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До речі, у батька герцогині Роланда Фергюсона за 10 років до його смерті діагностували рак простати та рак шкіри. Сара неодноразово говорила, що панічно боїться захворіти на онкологію, проте її страх став реальністю.

Нагадаємо, нещодавно про проблеми зі здоров'ям оголосили ще дві короновані особи. Мова йде про принцесу Кейт Міддлтон та короля Чарльза ІІІ. Під час планової перевірки здоров'я чоловіку повідомили про доброякісне новоутворення у передміхуровій залозі, тобто у простаті. Тому він має лягати в лікарню, аби пройти лікувальні процедури. У принцеси Уельської ж була планова операція на черевній порожнині. В офіційній заяві наголосили, що вона повернеться до своїх королівських обов'язків не раніше Великодня.

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