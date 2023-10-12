На фронті загинула її близька людина.

Українська актриса Анна Сагайдачна, відома за ролях в таких серіалах як "Кріпосна", "Прислуга", "На лінії життя", "Червона королева", "Жіночий лікар" та інших, поділилася трагедією - на війні загинув її рідний дядько.

Як розповіла Анна, її дядько незабаром мав відзначити 50-річчя, проте не зміг - його вбили російські окупанти.

"Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла в світи героїв. Моєму синові 4 роки - я зроблю все можливе, щоб він пам'ятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем. Ти так боявся йти на війну, але на полі бою був найсміливішим", - звернулася Сагайдачна до загиблого дядька.

Відео дня

Вона додала, що її рідна людина в штурмах йшла в першій двійці. За її словами, він приховував це від сім'ї, тому цю інформацію вона дізналася від товаришів по службі свого дядька.

"Ти і твої побратими загинули від рук зрадника. Ти був хорошою людиною і жив своє абсолютно просте життя. А ховали ми тебе всім містом, як справжнього героя", – зазначила Анна.

Раніше УНІАН повідомляв, що на фронті загинув відомий український музикант Андрій Чепіль. Його не стало 4 жовтня під час виконання бойового завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: