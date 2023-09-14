Актор відповів тим, хто пропонує йому повернутися в РФ і "славити" путінську агресію.

Відомий російський актор Дмитро Назаров опублікував новий вірш. Ним він "вмазав" мешканцям країни-агресорки, які закликають його хвалити війну проти України і повертатися в РФ.

"Мне говорят: конечно, возвращайся! Сиди на даче тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся, не забывай - в губе твоей крючок. Сиди под плинтусом, стихов писать не надо. Сажай редиску, можешь взять козу. Лакай из миски пресную баланду, солить захочешь - в миску лей слезу. Покайся! Встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и в нищем унижении, восславь войну, простите "СВО". Ведь ты предатель за вознаграждение, признай свое с Америкой родство", - прочитав вірш Назаров.

Також зірка "Кухні" пожартував, що росіяни вірять у "загибель" своєї країни, яка нібито може настати через смерть Путіна. Актор висміяв режим диктатора і "свободу слова" у РФ.

Назаров прочитав вірш про росіян - відео

Реакція мережі

У коментарях користувачі хвалять Назарова. Однак не обійшлося і без критики. Деякі юзери нагадали акторові, що раніше він публічно відмовлявся допомагати Збройним Силам України. Коментатори пишуть:

"Дмитро, дихайте на повні груди свободою, живіть там, де людина дихає, а не задихається"

"Не варто плазувати перед вбивцями і злодіями! Це нижче за людську гідність! Уся їхня влада тримається на страху і тільки на ньому!"

"Дякую, звичайно, за вашу позицію, але ви і зараз думаєте, що ЗСУ не потрібно допомагати?".

Назаров відмовився донатити на ЗСУ - з чого все почалося

Нагадаємо, актор засуджує путінський режим і війну в Україні. Однак навесні цього року Назаров видав неоднозначну заяву. Він сказав, що донати на ЗСУ нібито є "ескалацією". Крім цього, артист висловився про переговори.

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