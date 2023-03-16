Крім цього, актор поділився своїми думками щодо переговорів.

Зірка російського серіалу "Кухня" Дмитро Назаров, який раніше заявив, що відмовляється допомагати Збройним Силам України, вирішив пояснити свою позицію. Актор, який раніше стверджував, що виступає проти повномасштабної війни РФ проти України, тепер називає підтримку захисників нашої країни "ескалацією".

"Я проти того, щоб люди вбивали людей. Це неприпустимо! Люди не повинні вбивати людей. Як би не було, бажати, провокувати, продовжувати - це ескалація! Вона не зупиниться ніколи, якщо ми самі, за межами цього конфлікту, не зупинимося", - заявив Назаров в інтерв'ю "Скажи Гордєєвій".

Крім цього, актор поділився своїми думками щодо переговорів. Він поскаржився на те, що в Україні вже другий рік йде повномасштабна війна, але ніхто "не розуміє", що потрібні якісь дії. За словами Назарова, він категорично проти допомоги ЗСУ.

Відео дня

"Цього бути не може! Кажуть: капіталізм - це завжди війни. Не завжди. Як сказав Громико (радянський міністр закордонних справ - УНІАН): 10 років переговорів краще за однин день війни. А у нас цього ніхто не розуміє. Які дії, переговори? Ось уже другий рік війни, все просякнуте кров'ю... Я проти, категорично проти", - гнівно резюмував Назаров.

Актор з "Кухні" відмовився допомагати ЗСУ - відео

Нагадаємо, раніше Назаров розповів, що він не хоче відправляти гроші на допомогу українській армії. За словами актора, він не розуміє, як люди можуть його про це просити.

Вас також можуть зацікавити новини: