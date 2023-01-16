За її словами, вона поїде разом з ним на фронт.

Російська актриса Наталія Бочкарьова, більш відома як Даша Букіна з серіалу "Щасливі разом", вже не така популярна як раніше. Як зізнавалася актриса, під час виходу серіалу вона могла заробляти до 10 тисяч доларів за зміну. Зараз же їй залишається тільки мріяти про це.

Як йдеться в ефірі телеканалу FreeДОМ, щоб хоч якось оплачувати своє існування вона вирішила їздити в тимчасово окупований Крим. Там вона виступає на виставах. Крім того, актриса неодноразово відвідувала Донецьк і Луганськ.

"Хочу сказати велике спасибі президенту Путіну, що зараз можна проїхати на Донбас. Ми заїжджали в храм, де помолилися Богу і сказали: "Спасибі, що не розбомбили"", - сказала в одному з інтерв'ю Бочкарьова.

З Богом у серці Наталя рекламує війну в Україні. Вона закликала об'єднатися заради миру - миру без неонацистів.

"Росіяни - жалісливі люди. Під час Великої Вітчизняної ми тоді не добили, а зараз всі злочини мають бути покарані", - продовжує свою риторику пропагандистка Кремля.

Крім того, вона говорила про те, що її 16-річний син є кадетом. За її словами, якщо його закличуть вбивати українців, вона поїде разом з ним - пройде медичні курси і відправиться на фронт.

Нагадаємо, Лариса Доліна пішла проти України і поставила хрест на відносинах із земляками.

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