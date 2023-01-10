Українська актриса Дарина Петрожицька ще на початку повномасштабної війни поїхала за кордон до свого коханого. Як зізнається знаменитість, роботу в Німеччині вона поки не знайшла.
В інста-сторіз актриса розповіла, що поки їй матеріально допомагає бойфренд Олексій.
"Ми втрьох у нього на шиї", - написала Даша під фотографією з котами.
Дівчина зізналася, що дуже любить свою професію і сумує за зйомками, проте зараз вона не може знайти роботу за фахом.
Хто така Дарина Петрожицька
Дарина Петрожицька - українська актриса і співачка, фіналістка "Голосу країни" (2020).
Восени 2020 року Дарина брала участь у четвертому сезоні телевізійного шоу "Танці з зірками". Дарина та її партнер Ігор покинули шоу в одинадцятому ефірі.
Нагадаємо, раніше Дарина Петрожицька розповіла, що переїхала до свого хлопця в Гамбург. У нього там є квартира, і він дуже хотів, щоб під час війни в Україні вона перебувала в безпеці.