Дівчина разом з хлопцем зараз живе в Німеччині.

Українська актриса Даша Петрожицька, яка здобула популярність після зйомок у серіалі "Папік", відкрила завісу свого особистого життя.

Дівчина показала свого хлопця-красеня, з яким зараз знаходиться в Гамбурзі. Дівчина переїхала до нього після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"На 19 день я приїхала в Гамбург, в Німеччину. І тепер я тут. Тому що тут живе мій хлопець. Це його квартира. Він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Це мій Олексій, про якого я мало що хотіла розповідати. Особливо те, що він живе за кордоном", – сказала зірка в програмі "Зірковий шлях".

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, фіналістка "Голос країни" (2020).

Восени 2020 року Даша брала участь у четвертому сезоні телевізійного шоу "Танці з зірками". Вона та її партнер Ігор покинули шоу в одинадцятому ефірі.

Нагадаємо, раніше Даша Петрожицька розповіла про свого бойфренда Олексія. Коханий на два роки молодший зіркової обраниці. Чоловік ніяк не пов'язаний зі світом кіно і телебачення.

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