Кейлі Куоко отримала серйозну травму на зйомках.

Відома актриса Кейлі Куоко розповіла, що одного разу вона ледь не втратила ногу. Це сталося на зйомках серіалу "Теорія великого вибуху", приблизно 15 років тому.

Тоді Куоко було всього 22 роки, для однієї зі сцен їй було потрібно верхи кататися на коні. Вона впала, але травмувалася не від цього. Кінь наступив на актрису і сильно пошкодив її ногу.

У подкасті SmartLess Куоко розповіла, що у неї був складний відкритий перелом. Вона чула, як "тріщали" її кістки. Актрисі довелося перенести серйозну операцію. Перед нею вона навіть підписувала угоду, в якій обіцяла, що не буде позиватися проти хірурга, якщо їй доведеться ампутувати ногу.

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На щастя, операція пройшла успішно. Куоко вставили в ногу штифти і пластини, які досі там знаходяться. Після наркозу актриса одразу ж подивилася на ногу. Вона боялася прокинутися і зрозуміти, що ампутація все-таки відбулася.

Все це сталося в розпал зйомок, через що Куоко сильно переживала. Вона боялася втратити роботу, лікарі говорили, що у неї не вийде ходити протягом трьох місяців.

Однак Куоко швидко повернувся до зйомок. Вже за тиждень вона ходила, спираючись на "черевик" з гіпсу. А за два тижні вона знову з'явилася на знімальному майданчику.

Хто така Кейлі Куоко

Актрисі 37 років. Вона прославилася, зігравши Пенні в "Теорії великого вибуху". Крім цього, Куоко знімалася в серіалах "Бортпровідниця", "Юний Шелдон", а також у фільмах "Харлі Квін" і "Мила зустріч".

У березні 2023 року актриса вперше стала матір'ю. Вона народила дочку від Тома Пелфрі. Дитину вони назвали Матильдою.

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