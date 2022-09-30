Українська акторка Любава Грєшнова розповіла, чому була змушена працювати в Росії попри те, що ніколи не відчувала особливої тяги до країни-агресора.
За її словами, все українське кіновиробництво останні 10 років - і після 2014 року, і до 23 лютого 2022 - було сумісне з російським виробництвом.
"Про це зараз багато говорять наші актори, бо це стало такою начебто новиною для багатьох. Хоча, коли у 90% українських серіалів в головних ролях були російські актори, особливо чоловіки, чомусь це ні в кого не викликало питань. Тому ми, можна сказати, були заручниками обставин", - розповіла Грєшнова в інтерв'ю УНІАН.Відео дня
Деякі контракти підписувалися, наприклад, так: половина зйомок проходить в Україні, а половина - в Росії, і так було завжди. Акторка додала, що дуже багато її українських колег їздили працювати на дві країни, відмовлялися одиниці - буквально дві-три людини.
"Таке було виробництво, це була тільки робота. Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, ніяких питань, якихось рефлексій стосовно того, щоб там за чимось сумувати, чи ще щось - не було. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання навіки. Стати персоною нон грата не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз - це круто", - відповіла Грєшнова.
Зазначимо, Любава Грєшнова знімалася у багатьох популярних серіалах та фільмах. Серед її головних робіт були ролі у таких картинах як "Поки живу, люблю", "Піти, щоб залишитися", "Переїзд", "Наречена мого друга" та багатьох інших.
Нагадаємо, раніше Любава Грєшнова розповіла про ставлення росіян до війни.