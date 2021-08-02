Сенічкін розповів, як його сестра втікала з Криму, Вітвіцька - як дівчинку з братами розділила війна, а Гринчук пригадав як опинився на кордоні між Кореями.

На телеканалі 1+1 стартувала прем’єра нового спецпроекту ТСН "Розділені". Передпоказ відвідали не лише ведучі 1+1 Соломія Вітвіцька, Руслана Писанка, Ірина Ванникова та Володимир Рабчун, але й журналісти, ветерани АТО, політики та громадські діячі.

Після передпоказу деякі з гостей ділилися власними історіями зі свого життя. Ведучий "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін поділився розповіддю, що трапилось з його рідною сестрою Тетяною. За його словами, одного дня сестра зателефонувала йому і розповіла, як з нею повелися так звані "зелені чоловічки".

"Це був початок березня 2014 року. Я йшла на чергову співбесіду в пошуках роботи, і, проходячи повз військову частину не могла не помітити тих "зелених чоловічків" зі зброєю, в повному екіпіруванні. Я не розуміла, що відбувається, можливо фільм знімають, зупинилася, дивлюся... Думаю - треба подивитись новини. Варто було лише дістати телефон з кишені… Та масовка, яка "охороняла" зелених чоловічків і їх зброю, накинулися на мене. Почали вимагати паспорт - показала. Запитала їхні документи, побачила лише куточок паспорта. Питаю, чому червоний? І мене почали штовхати, пхати, погрожувати. Через пару місяців, коли була при надії, точно знала, що ставати на облік у зв'язку з вагітністю, ні в Севастополі, ні в Криму - ні за що не буду, бо в усі лікарні Севастополя вже завезли лікарів з червоними паспортами. Страх за здоров’я немовля і своє лякав. І ми поїхали в Черкаси, певно, назавжди…"

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Колега Руслана - ведучий ТСН Святослав Гринчук теж пригадав історію, котра вразила – це відносини між Північною та Південною Кореями. Всі ми знаємо, що між ними розірвані усі зв’язки та є демілітаризована зона, але Святослав бачив це на власні очі.

"Кілька років тому я був у Південній Кореї й зміг досить близько підібратись до її кордону з Кореєю Північною. У них це називається демілітаризованою зоною. Кілька кілометрів безлюдного пляжу, а вдалині навіть можна розгледіти військові бункери. Кажуть, там, із комуністичного боку завжди хтось цілиться у бік Півдня. Тоді ж мені вдалось відвідати й один з наймоторошніших музеїв у моєму житті - музей розділеної країни. У 50-х роках минулого століття, внаслідок війни, по різні боки колючого дроту опинилися десятки тисяч корейських родин. Хтось намагався прокопати довжелезні підземні тунелі, щоб возз'єднатися з рідними, хтось загинув при спробі здолати кордон, хтось десятиліттями писав найріднішим листи, не знаючи, що вони не доходили, а залишаються у шухлядах працівників спецслужб, а хтось просто - назавжди втратив дорогих людей”, - розповів Гринчук.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька також на своїй сторінці у Facebook пригадала зворушливу до сліз історію про долі дітей з Донецьку розлучених війною.

"Раніше у "Вражаючих історіях ТСН" був сюжет про життя маленької, але дуже сильної дівчинки Діанки та її двох братів. Їх маму позбавили батьківських прав. Діану зі старшим братом Юрою передали до дитячого притулку, а наймолодшого Павла забрали до будинку маляти. У 2014 році в Донецьку починалися обстріли – місто захопили бойовики. Дітей з інтернатів евакуювали на підконтрольну Україні територію. Серед них була і Діанка з братами. Діану вивезли до Краматорська. А от старший Юра на підконтрольну частину так і не потрапив, бойовики повернули автобус з ним назад".

Згодом керівництво центру реабілітації, де була Діанка, звернулися по допомогу до журналістів ТСН. Спочатку вдалося знайти найменшого брата Діани, а потім дівчинці сказали, що Юру всиновили в Донецьку, і теперішні батьки хлопчика дуже хочуть, щоб рідні люблячі брати і сестра спілкувалися.

"Війна страшна, але любов і добро завжди перемагають. Не будьте байдужими! Відгукуйтеся на прохання про допомогу. Дивіться "Розділені" на 1+1. Ми, українці, не одні в своїй біді в цьому світі", - розповіла Соломія Вітвіцька.

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Автор: Діана Могилєвич