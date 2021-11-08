Співачка вибрала для прогулянки чорний total-look.

Опальна співачка Ані Лорак виступила з концертом у Дубаї. Після такої події зірка вирішила прогулятися містом в стильному образі.

Так, Лорак підібрала чорну міні-сукню з глибоким декольте і босоніжки від всесвітньо відомого бренду Versace. Варто відзначити, що вартість чорних шкіряних босоніжок із золотими ланцюгами сягає майже 32 тисячі гривень.

Крім того, співачка доповнила чорний total-look сумкою-багетом і прикрасою на шиї. Волосся вона розпустила і нанесла легкий макіяж.

"Спасибі, Дубай, за теплий прийом! Скільки ж людей прийшло на концерт. Було круто", - написала співачка.

"Яка ви красива", "Так подобається ваш стиль", "Приголомшлива", "Неймовірно красиве фото", "Богиня", - пишуть шанувальники.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська актриса Ксенія Мішина також віддає перевагу бренду Versace. Зірка похвалилася туфлями на високих підборах за 35 тисяч гривень.

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Автор: Діана Могилєвич