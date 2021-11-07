За словами актриси, вона побачила ці туфлі і одразу закохалася.

Українська актриса і головна героїня першого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина в рамках програми "Світське життя" дала інтерв'ю скандальному артисту MELOVIN.

Зірку "спіймали" на виступі Катерини Кухар. У театр Мішина прийшла в чорних щільних колготках, картатій сукні-жакеті і басці. На ніжки вона одягла текстильні туфлі від всесвітньо відомого бренду Versace, вартість яких сягає 35 тисяч гривень.

"Я коли побачила ці туфлі, зрозуміла, що вони повинні бути у мене. Я їх сама собі подарувала і сказала, що це для моєї жіночності. Не знаю, я просто закохалася в них з першого погляду. Дівчина повинна себе балувати. Це туфлі Versace. Я не знаю, скільки тут сантиметрів підбори, але я ніколи ще не була такою високою. У дитинстві я мріяла стати моделлю, але мені завжди не вистачало зросту", - розповіла Мішина.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла про серйозні проблеми в житті, але всі звернули увагу на її груди.

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Автор: Діана Могилєвич