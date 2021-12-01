Модель вже вибрала вечірнє вбрання і національне.

Українська модель і екс-учасниця "Холостяка" Анна Неплях незабаром представить нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Для виходу на сцену вона підготувала вже кілька нарядів - національний і вечірній.

За словами Неплях, у створенні всіх елементів національного костюма було залучено понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу. Загальна вага костюма становить понад 15 кг.

Читайте такожМодні зимові куртки 2021-2022: головні тренди сезону"Каркасна спідниця костюма прикрашена 25 п'яльцями з вишивками - це стільки, скільки існує регіонів України, включаючи Донбас і Крим. Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Його фактура - данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння. Наплічна конструкція створена у вигляді гігантського п'яльця і тканини з вишивкою, що символізує рушник в процесі вишивання. Квіти на плечовій конструкції - саме ті, які використовуються у створенні традиційних українських вінків", - розповіла Анна.

А ось для вечірнього виходу вона підібрала менш пишну сукню, але виглядає воно дуже ефектно. Золоту сукню з безліччю паєток виготовив бренд Atelier Zuhra. Його наряди носять Єва Лонгорія, Періс Хілтон, Крістіна Агілера і дружини арабських шейхів.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт" Неплях потрапила у серйозне ДТП.

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Автор: Діана Могилєвич