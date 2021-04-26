Зірки показали на червоній доріжці розкіш і гламур.

Сьогодні в ніч з 25 на 26 квітня відбулася церемонія вручення головної кінопремії "Оскар". Зірки вирішили в такі важкі для світу часи трохи відволіктися від карантинних буднів і з'явилися на червоній доріжці в яскравих образах.

Читайте такожНазвано модні правила, які вже давно застаріли

Стиліст Росіна Трач для УНІАН розповіла, які голлівудські актриси виявилися найбільш блискучими і хто вирішив відмовитися від "шику і блиску", при цьому залишившись мегастильним.

Олівія Колман

Олівія Колман прийшла на церемонію в лаконічній червоній сукні від Christian Dior з туфлями в тон.

"Акцентний клатч і сережки привнесли розкіш і гламур, якраз для такої значущої церемонії. Елегантно і нічого зайвого", - прокоментувала образ Колман стиліст Росіна Трач.

Зендея

"Для такої яскравої красуні як Зендея тільки таке яскраве і сміливе плаття від Valentino, яке підкреслює у виграшному світлі її екзотичну зовнішність. Її кольє ідеально поєднує в собі і східні мотиви, і актуальні тренди", - говорить стиліст.

Аманда Сейфрід

Ще одне неймовірно розкішне плаття від Armani на Аманді Сейфрід. "Ідеальний варіант коли і плаття саме по собі приголомшливо, і жодним чином не затьмарює красу актриси. До такого вбрання підбираються мінімалістичні прикраси", - стверджує Трач.

Хлоя Чжао

"Хотілося б відзначити ще один, на перший погляд, зовсім непоказний наряд в царстві розкоші, шику і блиску - наряд Хлої Чжао від Hermes. Дуже лаконічне, приглушеного кольору, і крій рукавів подібний кімоно Хлоя поєднує з білими кедами. Міксує стилі відповідно до світових трендів стрітстайлу. Для червоної доріжки незвично, але актуально і стильно. Не всім же блиск", - хвалить образ Хлої стиліст.

Фара Набульсі

Образ Фари Набульсі в цьому році підкорив своєю монохромною елегантністю. За словами стиліста, трендовий сірий колір з невеликим мерехтінням найкращим чином підкреслив її зовнішність і бездоганний смак. Замість яскравих акцентів - цікаві деталі крою в портретній зоні.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич