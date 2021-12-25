Лідерка "Батьківщини", народна депутатка Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. З цієї нагоди вона опублікувала світлину у розкішній сукні.
Фото з’явилося в Instagram політикині.
"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!", - написала Тимошенко.
На світлині нардепка позує у розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою та рукавами у стилі бохо. Талію нардепки підкреслив білий пояс.
Тимошенко доповнила образ низьким хвостом з випущеними спереду пасмами та ніжним нюдовим макіяжем.
Фоловери не скупилися на компліменти для Тимошенко й не приховували захват від її фото.
- "Красива",
- "Дуже гарна",
- "Розкішна сукня",
- "Ви неймовірна, Юліє Володимирівно",
- "Ви не тільки розумна, але і надзвичайно гарна жінка!",
- "Модель! Вам немає віку",
- "Ви дуже гарна і чудова жінка",
- пишуть фоловери.
Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко прийшла в Раду в строгому обтислому вбранні з цікавою деталлю.
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