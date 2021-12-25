Народна депутатка привітала з Різдвом християн західного обряду.

Лідерка "Батьківщини", народна депутатка Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. З цієї нагоди вона опублікувала світлину у розкішній сукні.

Фото з’явилося в Instagram політикині.

"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!", - написала Тимошенко.

На світлині нардепка позує у розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою та рукавами у стилі бохо. Талію нардепки підкреслив білий пояс.

Тимошенко доповнила образ низьким хвостом з випущеними спереду пасмами та ніжним нюдовим макіяжем.

Фоловери не скупилися на компліменти для Тимошенко й не приховували захват від її фото.

"Красива",

"Дуже гарна",

"Розкішна сукня",

"Ви неймовірна, Юліє Володимирівно",

"Ви не тільки розумна, але і надзвичайно гарна жінка!",

"Модель! Вам немає віку",

"Ви дуже гарна і чудова жінка",

- пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко прийшла в Раду в строгому обтислому вбранні з цікавою деталлю.

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