Тимошенко вразила новою світлиною / фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Лідерка "Батьківщини", народна депутатка Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. З цієї нагоди вона опублікувала світлину у розкішній сукні.

Фото з’явилося в Instagram політикині.

"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!", - написала Тимошенко.

На світлині нардепка позує у розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою та рукавами у стилі бохо. Талію нардепки підкреслив білий пояс.

Тимошенко доповнила образ низьким хвостом з випущеними спереду пасмами та ніжним нюдовим макіяжем.

Тимошенко приміряла розкішну сукню / фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Фоловери не скупилися на компліменти для Тимошенко й не приховували захват від її фото.  

  • "Красива", 
  • "Дуже гарна", 
  • "Розкішна сукня",  
  • "Ви неймовірна, Юліє Володимирівно", 
  • "Ви не тільки розумна, але і надзвичайно гарна жінка!",
  •  "Модель! Вам немає віку", 
  • "Ви дуже гарна і чудова жінка",

- пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко прийшла в Раду в строгому обтислому вбранні з цікавою деталлю.

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