Депутат підкреслила свою фігуру лаконічною сукнею.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла на засідання Верховної Ради України в чорній обтислій сукні довжини міді. Цікавою деталлю на ній стали золоті заклепки на рукавах і плечах.

Читайте такожОбраз на мільйон: ідеї, як стильно одягатися (фото )Також Тимошенко зробила низький пучок і доповнила образ звичними окулярами в чорній оправі. Відзначимо, що за допомогою такого образу Юлії Володимирівні вдалося підкреслити свою фігуру і створити стриманий, але водночас стильний образ. Крім того, чорний колір завжди візуально робить стрункішою.

Варто відзначити, що користувачі мережі звернули увагу не тільки на суворе вбрання Тимошенко, а й на те, що вона ходила без медичної маски.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко в новому образі з золотими брошками викликала палкі суперечки в мережі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич