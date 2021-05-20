20 травня на засідання Верховної Ради депутати прийшли у вишиванках.

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Через те, що це свято випало на день, коли у Верховній Раді мало відбутися засідання, депутати вирішили прийти в національних нарядах.

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва продемонструвала в Раді неймовірно стильну білу блузку з рукавами-ліхтариками. Головною особливістю цієї блузки є вишивка в теплих відтінках, яка ідеально підкреслює красу депутата.

Ольга Туній

Депутат підібрала довгу сукню темно-малинового кольору з білими рукавами і вишивкою вздовж них і на подолі. Доповнила вона такий образ човниками на високих підборах. Цікаво, що Туній регулярно приходить в Раду в стильних образах.

Анастасія Ляшенко

Ляшенко одягла світло-блакитну сорочку з вишивкою з українськими мотивами. Відзначимо, що прохолодні відтінки їй личать, вони ідеально поєднуються з її яскравою зовнішністю і темним волоссям.

Олена Шуляк та Альона Шкрум

Народні обраниці, здається, вирішили виділитися серед інших, і прийшли до Верховної Ради в однакових зелених сукнях в підлогу. Єдиною відмінністю є пояс. До слова, в цьому сезоні наймоднішим кольором буде саме зелений.

Леся Забуранна

Забуранна одягла стильну вишиванку в класичному червоному кольорі. Її "родзинкою" став вишитий на грудях і на рукавах орнамент і білий "пензлик" біля горлечка.

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Автор: Діана Могилєвич