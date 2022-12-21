Такий подарунок він отримав у День Святого Миколая.

Український президент Володимир Зеленський показав подарунок, який спеціально для нього зробила дівчинка з Фінляндії. У День Святого Миколая він отримав синьо-жовті в'язані шкарпетки.

"Це подарунок від 14-річної Генрііккі з Фінляндії. Після початку повномасштабної війни вона вирішила допомагати нашим людям так, як може. Тому, власноруч, почала в'язати теплі вовняні шкарпетки, продавати їх і зароблені кошти донатити на підтримку України. За бажанням дівчинки одна з цих пар дійшла і до мене. Спасибі Генрііккі і її дідусеві Антті Пуйола", - написав Зеленський в Instagram.

Він додав, що кожна така історія надихає і дає сил рухатися далі.

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"Вірте в свої мрії і мрії інших, в добро, мир, любов, справедливість, те, що вони обов'язково переможуть. А значить, переможе і Україна", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштує знаменита вишиванка Зеленського.

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