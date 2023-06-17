Телеведуча Ольга Фреймут "вигуляла" у Лондоні "патріотичний" блейзер. Вона відвідала захід, під час якого збирали кошти для Збройних Сил України.
"Друзі, вітаю. У Лондоні відбулася подія, яку допомагала організувати і провела, заснування Spilka. Це організація, яка об'єднує британських та українських юристів, політичні та бізнес-еліти. Вони вже багато зробили для України, запевнили, що будуть з нами до перемоги. На події були представлені артефакти War Fragment Museum, шматочок нашої "Мрії" також був", - розповіла ведуча в Instagram.
Для події ведуча обрала стильний чорний блейзер з вишивкою, написом "Київ" та символом столиці - каштановим листом. Свій образ Фреймут доповнила зеленою сукнею з акцентом на декольте.
За словами ведучої, її блейзер викликав фурор. Вона залишила позначку бренду, який його створив. Блейзер відшив український бренд JJSQUEE, який створював один з образів для групи TVORCHI, які цього року представляли Україну на Євробаченні.
Реакція мережі
Шанувальники "засипали" Фреймут компліментами. Вони пишуть:
- "Яка ви гарна. Дуже сумую за вами на телебаченні. Так хочеться, якихось проектів від вас"
- "Нічого красивішого не бачила"
- "Ви чудова. Дякую, що висвітлили. Інформації про це не було ніде".
Нагадаємо, нещодавно Фреймут показала рідкісне фото дорослих дітей. Вона нечасто ділиться сімейними кадрами, тому це потішило її фанів.