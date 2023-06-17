Цей бренд вже створював образи для TVORCHI.

Телеведуча Ольга Фреймут "вигуляла" у Лондоні "патріотичний" блейзер. Вона відвідала захід, під час якого збирали кошти для Збройних Сил України.

"Друзі, вітаю. У Лондоні відбулася подія, яку допомагала організувати і провела, заснування Spilka. Це організація, яка об'єднує британських та українських юристів, політичні та бізнес-еліти. Вони вже багато зробили для України, запевнили, що будуть з нами до перемоги. На події були представлені артефакти War Fragment Museum, шматочок нашої "Мрії" також був", - розповіла ведуча в Instagram.

Для події ведуча обрала стильний чорний блейзер з вишивкою, написом "Київ" та символом столиці - каштановим листом. Свій образ Фреймут доповнила зеленою сукнею з акцентом на декольте.

Відео дня

За словами ведучої, її блейзер викликав фурор. Вона залишила позначку бренду, який його створив. Блейзер відшив український бренд JJSQUEE, який створював один з образів для групи TVORCHI, які цього року представляли Україну на Євробаченні.

Реакція мережі

Шанувальники "засипали" Фреймут компліментами. Вони пишуть:

"Яка ви гарна. Дуже сумую за вами на телебаченні. Так хочеться, якихось проектів від вас"

"Нічого красивішого не бачила"

"Ви чудова. Дякую, що висвітлили. Інформації про це не було ніде".

Нагадаємо, нещодавно Фреймут показала рідкісне фото дорослих дітей. Вона нечасто ділиться сімейними кадрами, тому це потішило її фанів.

Вас також можуть зацікавити новини: