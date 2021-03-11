Акне - це проблема багатьох сучасних жінок.

Акне - це вугрі, які можуть прогресувати протягом декількох років. Перед тим як зайнятися їх лікуванням, варто запастися терпінням, адже результат буде не швидким.

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В першу чергу вам потрібно налагодити своє харчування. Відмовтеся від жирного, смаженого, солодкого, молочних продуктів, солінь і копченостей. Також вам слід відмовитися від алкоголю і знизити кількість сигарет, якщо ви курите.

Другий крок - це дружба зі спеціалізованою косметикою. На ринку існує безліч засобів по догляду за проблемною шкірою, за шкірою з акне і розацеа. Зверніть увагу на те, що косметика не повинна містити спирт. Косметологи-дерматологи рекомендують придбати "підсушку", в складі якої є цинк. За допомогою цього засобу ви зможете підсушити висипання. А ось давити їх категорично заборонено.

Якщо у вас акне другої, третьої і більш запущеної форми, вам слід проконсультуватися з лікарем на рахунок косметологічних процедур. При цьому не рекомендується під час лікування акне робити чистки обличчя і пілінги.

Пам'ятайте, що в цей період вашій шкірі потрібен особливий догляд. Результат обов'язково буде, варто лише трохи почекати.

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Автор: Діана Могилєвич