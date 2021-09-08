Леді Ю прийшла в ВРУ в білому total-look.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в черговий раз викликала фурор своїм новим образом.

Депутат прийшла в Верховну Раду України в білій сукні довжини міді і короткому піджаку з рукавами-ліхтариками. Яскравим акцентом стала прикраса на шиї Тимошенко. Також народна обраниця зробила високий хвіст, випустивши кілька пасом.

Шанувальники оцінили новий образ Тимошенко, зазначивши, що вона ікона стилю. Дійсно, Леді Ю часто приходить в ВРУ в модних образах. Наприклад, вчора вона продемонструвала образ з чорного жакета, розшитого бісером, і спідниці-олівець. А також вона доповнила свій аутфіт окулярами в темній оправі.

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Автор: Діана Могилєвич