Кайлі постала в новому образі / instagram.com/kyliejenner
Американська модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram фото, на якому позує в ультраобтислому комбінезоні з довгим рукавом.
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Головною його особливістю є космічний принт. Також Кайлі підібрала під таке вбрання маленьку рожеву сумочку і одягла голографічні човники.
"Красуня", "Вау, королева", "Це захват", "Завжди перша", "Гаряче", - написали шанувальники.
Кайлі постала в новому образі / instagram.com/kyliejenner
Хто така Кайлі Дженнер:
- Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія
- Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені
- Instagram Instagram успішно веде свою сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram
- У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії
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