Модель одягла ультраобтислий комбінезон.

Американська модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram фото, на якому позує в ультраобтислому комбінезоні з довгим рукавом.

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Головною його особливістю є космічний принт. Також Кайлі підібрала під таке вбрання маленьку рожеву сумочку і одягла голографічні човники.

"Красуня", "Вау, королева", "Це захват", "Завжди перша", "Гаряче", - написали шанувальники.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Instagram Instagram успішно веде свою сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич