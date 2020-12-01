Модель постала в стильному образі.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото зірка позує в яскравому образі-тілесному боді під горло і з довгим рукавом і в блакитних шкіряних штанях. Закінчила такий сміливий аутфіт Кім човниками на високих підборах зі стразами. Варто відзначити, що такий образ ідеально підкреслив фігуру Кім.

Також модель заплела свої розкішні локони в косу і нанесла нюдовий макіяж. В цілому її образ вийшов дуже стильним і яскравим.

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Автор: Діана Могилєвич