Кім показала яскравий образ / instagram.com/kimkardashian
Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото зірка позує в яскравому образі-тілесному боді під горло і з довгим рукавом і в блакитних шкіряних штанях. Закінчила такий сміливий аутфіт Кім човниками на високих підборах зі стразами. Варто відзначити, що такий образ ідеально підкреслив фігуру Кім.
Також модель заплела свої розкішні локони в косу і нанесла нюдовий макіяж. В цілому її образ вийшов дуже стильним і яскравим.
Кім показала яскравий образ / instagram.com/kimkardashian
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