Американка протягом двох десятків років намагалася прибрати зморшки з обличчя за допомогою уколів краси.

Медсестра з Каліфорнії на ім'я Бренда Блей розповіла в TikTok про те, що протягом останніх 20 років регулярно колола собі ботокс, щоб заховати вікові зміни обличчя. Восени 2022 року вона перервала уколи краси.

Зараз 55-річна жінка показала, який вигляд має її лоб. Вона зазначила, що її м'язи нерухомі через вплив препарату, але вона займається їхнім відновленням.

"Я припинила використовувати його (ботокс, - ред) в жовтні, так що він майже зник. Але ви помітили, що у мене нерухомі м'язи? Тепер я переважно відновлюю свої м'язи", - сказала Бренда.

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Варто відзначити, що глибоких зморшок у неї дійсно не видно, проте незначні складки проглядаються. Блей додала, що протягом останніх 20 років вона робила невеликі перерви в уколах, щоб уникнути атрофування м'язів.

Користувачі відзначили, що жінка має непоганий вигляд. Деякі написали, що завдяки її прикладу будуть намагатися зберегти молодість і підтягнутість обличчя.

Реакція соцмереж

"Нічого не відбувається крім того, що у вас немає зморшок"

"Зморшок набагато менше, і м'язи відновлюються. Краса!"

"Ти маєш чудовий вигляд! Я біжу за ботоксом"

"Спасибі, що чесно розповіла про ботокс. Я ніколи не використовувала його, але хочу старіти красиво"

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