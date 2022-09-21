Осінь цього року почалася із затяжних дощів.

У дощовий осінній період важливо підібрати правильне взуття, яке буде доречним і сумісним з температурним режимом, а також забезпечить ноги від промокання. Не завадило б подбати і про зовнішній вигляд взуття. УНІАН розповідає, які варіанти чобіт на мокру погоду будуть модними в найближчі місяці.

Шкіряні ботфорти

Нове - це добре забуте старе. Саме тому в 2022 році ботфорти знову вриваються в гардероби модниць. Палітра: білі, кава з молоком, світлий беж, хакі, коричневі, чорні. Найкраще поєднуються зі спідницями, тренчами, пальто.

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Експерти в стилі моди стверджують, що непоганий вигляд мають ботфорти на трактарной підошві. Попри підошву, вони роблять загальний вигляд більш жіночним.

Напівчеревики на тракторній підошві з каблуком

Таке неймовірне поєднання забезпечить те, що калюжі ви будете обходити в мокру погоду з мінімальними ризиками. Їх стилісти рекомендують носити під джинси.

Універсальність цього взуття полягає в тому, що швидше за все, ще мінімум два сезони вона буде підкорювати подіуми, а значить не втратить свою актуальність.

Гумові чоботи

У дощову осінь без них дійсно нікуди. Але навіть в гумових чоботях можна і потрібно виглядати стильно і красиво. Віддавати перевагу варто подібним цілісним моделям як яскравої, так і нюдовой колірної гами.

В ідеалі: поєднувати за кольором з відтінком верхнього одягу, шапкою або шарфом. Якщо взуття вдало гармонує з іншими елементами гардероба, то це більше 60% успішного аутфіту.

Нагадаємо, названо найстильніші чорні чоботи на осінь.

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