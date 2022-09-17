Стилісти перерахували чотири види взуття, які будуть користуватися популярністю цієї осені. Спеціально для любителів чорного розповідаємо, які чоботи будуть в тренді.
Чоботи на тракторній підошві
Вже не перший холодний сезон таке взуття в тренді. По-перше, воно тепле. По-друге, в ньому зручно - масивна підошва забезпечує максимально комфортне пересування як по звичайній поверхні, так і по снігу або льоду. По-третє, це красиво і стильно. Чоботи можна поєднувати як з джинсами, так і з брюками.
Чоботи на шнурівці
Таке взуття також відносно недавно увірвалося в тренди, але вже стало однією з найпопулярніших моделей. Якщо ви хочете створити собі зухвалий і впевнений образ, то чорні чоботи на шнурівці - саме те.
Ковбої
Деякі cтилісти стверджують, що такі чоботи в ковбойському стилі вже втратили свою актуальність, але модні критики Франції наполягають на зворотному. Звичайно, таке взуття не всім пасує, але якщо ви пригледіли пару, яка добре сіла і підійшла під ваш стиль - це справжня удача.
Ботильйони на підборах
Каблук - це те, що підкреслює жіночність. Він поєднується з різними фасонами, підкреслюючи яскравість і грайливість. Така модель чорного взуття - вічна класика, яка практично ніколи не втрачає своєї актуальності.
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