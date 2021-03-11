Коли ще "носити" квіти, якщо не навесні і влітку?

Весна - це час, коли починають з'являтися квіточки. І не тільки з-під землі, а й на наших речах. Вони надають образу романтизму, яскравості і навіть сексуальності. Головне пам'ятати, як правильно носити цей принт.

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Зараз мода повертається до 80-х років. Тому дизайнери рекомендують звернути увагу на квіти, які "розрослися" до гіпертрофовано великих розмірів і забарвилися в найнеймовірніші кольори, в тому числі кислотні.

Відомі у всьому світі бренди вже активно застосовують цей принт в своїх колекціях - Valentino, Isabel Marant, Saint Laurent та інші.

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Автор: Діана Могилєвич