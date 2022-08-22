Що модно носити восени 2022 / Фото - instagram.com

Стилісти стверджують, що у вересні 2022 року в моді будуть класичні рішення і пастельні відтінки. УНІАН зібрав топ образів, якими ви точно надихнетеся при підборі свого гардеробу на новий сезон. 

Класичний костюм

Для ділових зустрічей або на роботу цієї осені буде модно обирати костюми такого типу, як показано в прикладі. Вільний піджак з глибоким декольте і штани можна доповнити виразними аксесуарами. Обираючи колір такого вбрання, краще віддавати перевагу спокійним "осіннім" відтінкам: бежевий, жовтий, помаранчевий, пудровий, багряний і т. п.

Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com

Блуза і брюки-галіфе

Блакитна блузка з коміром і манжетами відмінно пасує до синіх штанів-галіфе. Можна доповнити такий look білим широким ременем, як на фото. А можна обіграти і іншими аксесуарами.

Все на ваш смак. Головне - виглядати стримано, адже саме про це даний образ. 

Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com

Кожушок зі штучного хутра

Такий елемент одягу - відмінне рішення на холодну осінь. Як показано в прикладі, кожушок кавового кольору можна поєднувати з базовою одягом. Наприклад, чорним спортивним костюмом, лосинами або навіть джинсами.

Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com

Картата спідниця максі

Попри те, що подібну довжину люблять не всі, вона дуже універсальна і актуальна в сезоні осінь 2022.

Її можна поєднувати як з блузою, так і з водолазкою або светром грубої в'язки. Найкраще під такий одяг пасуватиме взуття на плоскій підошві. 

Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com

Сукня-піджак

Справжній тренд осені 2022. Підійде для модниць, яким не вистачило літа, щоб показати свою шикарну фігуру. Подібний варіант в довжині міні підкреслює ноги і талію. Він стане відмінним рішенням для побачення або важливого заходу, де ви захочете підкорити всіх своїм зовнішнім виглядом.

Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com
Що модно носити восени 2022 / Фото-instagram.com

Нагадаємо, названо головні тренди осені 2022 в одязі. 

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