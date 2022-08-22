Серпень вже закінчується, тому пора подумати, що носити у вересні.

Стилісти стверджують, що у вересні 2022 року в моді будуть класичні рішення і пастельні відтінки. УНІАН зібрав топ образів, якими ви точно надихнетеся при підборі свого гардеробу на новий сезон.

Класичний костюм

Для ділових зустрічей або на роботу цієї осені буде модно обирати костюми такого типу, як показано в прикладі. Вільний піджак з глибоким декольте і штани можна доповнити виразними аксесуарами. Обираючи колір такого вбрання, краще віддавати перевагу спокійним "осіннім" відтінкам: бежевий, жовтий, помаранчевий, пудровий, багряний і т. п.

Блуза і брюки-галіфе

Блакитна блузка з коміром і манжетами відмінно пасує до синіх штанів-галіфе. Можна доповнити такий look білим широким ременем, як на фото. А можна обіграти і іншими аксесуарами.

Все на ваш смак. Головне - виглядати стримано, адже саме про це даний образ.

Кожушок зі штучного хутра

Такий елемент одягу - відмінне рішення на холодну осінь. Як показано в прикладі, кожушок кавового кольору можна поєднувати з базовою одягом. Наприклад, чорним спортивним костюмом, лосинами або навіть джинсами.

Картата спідниця максі

Попри те, що подібну довжину люблять не всі, вона дуже універсальна і актуальна в сезоні осінь 2022.

Її можна поєднувати як з блузою, так і з водолазкою або светром грубої в'язки. Найкраще під такий одяг пасуватиме взуття на плоскій підошві.

Сукня-піджак

Справжній тренд осені 2022. Підійде для модниць, яким не вистачило літа, щоб показати свою шикарну фігуру. Подібний варіант в довжині міні підкреслює ноги і талію. Він стане відмінним рішенням для побачення або важливого заходу, де ви захочете підкорити всіх своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, названо головні тренди осені 2022 в одязі.

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