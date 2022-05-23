Готуйтеся до повернення в гардероб міні-спідниць і босоніжок на платформі.

Правду говорять про те, що нове - це добре забуте старе. Адже тренди 2022 говорять про те, що популярність набирають багато елементів гардеробу, які були популярні в минулому. УНІАН зібрав топ найстильніших нарядів і їх окремих на літо цього року.

Міні-спідниці

Попри те, що про таку довжину всі забули вже багато років тому, дизайнери Versace, Chanel, Miu Miu, Missoni вирішили повернути в моду оголені ноги. Найбільш універсальним і поширеним варіантом може бути джинсова міні-спідниця. Її зручно поєднувати з блузкою або футболкою.

Топи або бюстгальтери замість майки

Вже не перший сезон звичним є нижня білизна замість майки або футболки.

Гарний ажурний топ під піджак або спортивний під джинсовку - це те, що продемонструє ваш смак і вміння обирати модні речі в цьому сезоні.

Прозора тканина

Одяг з елементами прозорих вставок виглядає цікаво і сучасно. Звичайно, не всі його оцінили, але мода диктує свої правила.

Широкі джинси або джинси-кльош

Попри те, що цей тренд здавався давно забутим, сьогодні він знову повертається в гардероби модниць і на подіуми.

Босоніжки на платформі

У пошуках босоніжок на літо багато хто помітить, що на вітрини модних магазинів повернулася взуття на платформі.

Ні, це не розпродаж залишків, а новий тренд сезону. Платформа може бути як висока і вузька (більш класичний варіант), так і низька і масивна (спортивні босоніжки).

Укорочені футболки

З огляду на те, що зараз повертаються в моду джинси, шорти та спідниці на низькій посадці, укорочені футболки і топи вдало підкреслять фігуру.

Нагадаємо, названо найбільш модне взуття на літо 2022.

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