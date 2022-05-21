До літа залишилося менше двох тижнів, а значить час задуматися про те, що носити в спеку.

Стилісти стверджують, що хороша пара взуття може врятувати дуже самий сумний образ. Саме тому важливо купувати собі таке взуття, яке буде не тільки зручним, але і стильним в цьому сезоні. УНІАН розповість про актуальні моделі літа 2022.

Босоніжки на платформі

Вони знову набирають актуальність. Босоніжки на платформі - це своєрідна класика, яка підкреслить діловий і повсякденний образ. Платформа може бути як широкою і масивною, так і вузькою.

Ось кілька варіантів.

Спортивні босоніжки

Для тих, кому комфорт і повсякденність важливіше вічно актуальної класики, є спортивні босоніжки. У них зазвичай м'яка підошва, нога в такому взутті як в кросівці - м'яко лягає, добре сидить, правильно закріплена. Вони є на липучках, металевих застібках і навіть на шнурках. Широка палітра кольорів допоможе підібрати вдалу пару до будь-якого гардеробу модниці.

Кросівки зі вставкою-сіточкою

Для любителів закритого взуття підійдуть легкі кросівки з сітчастою вставкою. Вони зручні, акуратні, в них не жарко, за ними легко доглядати. Величезна кількість моделей у взуттєвих магазинах говорить про те, що попит на них хороший.

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