Комбінезони на піку популярності / eastnews.ua
Зараз в тренді шкіряні комбінезони, які не тільки створюють ефект другої шкіри, але ще і елегантно підкреслюють вигини тіла.
Так, світові зірки вже щосили виходять у світ в таких нарядах. Наприклад, Кендалл Дженнер продемонструвала коричневий комбінезон без бретелей. Доповнила вона його коричневими босоніжками з квадратним носом.
Комбінезони на піку популярності / eastnews.ua
А ось Хейлі Бібер воліла надіти чорний шкіряний комбінезон з трендовими бретельками через шию і з елементами портупеї. Також вона приміряла чорні човники і взяла сумку-мішок з трендовим принтом зебри.
Комбінезони на піку популярності / eastnews.ua
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