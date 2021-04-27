Шкіряні комбінезони різко увійшли в моду.

Зараз в тренді шкіряні комбінезони, які не тільки створюють ефект другої шкіри, але ще і елегантно підкреслюють вигини тіла.

Так, світові зірки вже щосили виходять у світ в таких нарядах. Наприклад, Кендалл Дженнер продемонструвала коричневий комбінезон без бретелей. Доповнила вона його коричневими босоніжками з квадратним носом.

А ось Хейлі Бібер воліла надіти чорний шкіряний комбінезон з трендовими бретельками через шию і з елементами портупеї. Також вона приміряла чорні човники і взяла сумку-мішок з трендовим принтом зебри.

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Автор: Діана Могилєвич