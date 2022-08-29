У багатьох регіонах вже віє справжньою осінньою прохолодою, а значить - прийшов час утеплюватися.

УНІАН зібрав кілька варіантів верхнього одягу, який буде популярним восени 2022. Як стверджують стилісти, пальто - універсальний і найбільш підходящий варіант. Тим більше зараз цей тип одягу - не завжди класичний. Є і кежуал-моделі.

Картате пальто

Цією річчю можна підкреслити ваш індивідуальний стиль. Вважається, що картате пальто - must have в гардеробі кожної модниці.

Колірна гамма актуальних моделей - найрізноманітніша. Популярними будуть відтінки жовтого, коричневого, багряного, марсала, зеленого. Звісно, класичне чорно-біле рішення залишається в моді, проте створити неповторний образ допоможуть саме яскраві поєднання.

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Бежеве довге пальто

Цей базовий колір стане відмінним доповненням до будь-якого образу. Пояс на талії візуально стрункішає модель.

Під нього не потрібні додаткові аксесуари, пальто саме по собі виглядає багато і вишукано.

Яскраве пальто

Відходячи від базових кольорів, восени 2022 року актуальними будуть яскраві "літні" відтінки. Наприклад, це жовте пальто допоможе вам виділитися і підкреслить ефектність образу. Особливо, якщо доповнити його окулярами, капелюхом або іншими аксесуарами.

Базове кежуал-пальто з вовни

Ця тепла і дуже універсальна модель - ще одне стильне рішення сезону. Носити її можна під спортивний стиль.

Нагадаємо, названо модний верхній одяг на осінь 2022.

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