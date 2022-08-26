Сезон холодів вже не за горами, а значить саме час подбати про те, в чому ви будете ходити в цей період.

Стилісти кажуть, що готуватися до модного сезону осінь-зима 2022 вже час. УНІАН зібрав топ варіантів верхнього одягу, який буде популярним найближчим часом.

Кольорове пальто

Мода диктує свої правила, тому восени 2022 доведеться відійти від базових кольорів, якщо ви хочете модне і "свіже" довге пальто. Віддавати перевагу краще яскравим відтінкам: жовтому, зеленому, рожевому. По-перше, це підкреслить вашу індивідуальність і виділить серед натовпу. По-друге, такі літні відтінки точно прикрасять звичну осінню палітру.

Однак експерти нагадують про те, що яскраві відтінки важливо акуратно поєднувати з іншими кольорами, щоб не виглядало наляпісто.

Пальто-сорочка

Ще один соковитий і сучасний тренд, який стане відмінним доповненням до будь-якого образу. Крій, який повністю повторює фасон сорочки з накладними кишенями, характерний картатий принт і прямий вільний крій - це те, що підійде на кожен день.

Курточка-плащівка

Це базова модель, яка підійде як для прохолодної, так і для теплої осені. Завдяки матеріалу (плащівка) її можна носити і в дощовий період. Ідеально поєднується з джинсами, кросівками або кедами.

Нагадаємо, названо аймодніше взуття на осінь 2022.

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