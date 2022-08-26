Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com

Стилісти кажуть, що готуватися до модного сезону осінь-зима 2022 вже час. УНІАН зібрав топ варіантів верхнього одягу, який буде популярним найближчим часом. 

Кольорове пальто

Мода диктує свої правила, тому восени 2022 доведеться відійти від базових кольорів, якщо ви хочете модне і "свіже" довге пальто. Віддавати перевагу краще яскравим відтінкам: жовтому, зеленому, рожевому. По-перше, це підкреслить вашу індивідуальність і виділить серед натовпу. По-друге, такі літні відтінки точно прикрасять звичну осінню палітру. 

Однак експерти нагадують про те, що яскраві відтінки важливо акуратно поєднувати з іншими кольорами, щоб не виглядало наляпісто. 

Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com

Пальто-сорочка

Ще один соковитий і сучасний тренд, який стане відмінним доповненням до будь-якого образу. Крій, який повністю повторює фасон сорочки з накладними кишенями, характерний картатий принт і прямий вільний крій - це те, що підійде на кожен день. 

Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com

Курточка-плащівка

Це базова модель, яка підійде як для прохолодної, так і для теплої осені. Завдяки матеріалу (плащівка) її можна носити і в дощовий період. Ідеально поєднується з джинсами, кросівками або кедами. 

Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com
Модний верхній одяг на осінь 2022 / instagram.com

Нагадаємо, названо аймодніше взуття на осінь 2022.

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