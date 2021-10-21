Альона Шкрум засвітила дороге придбання.

Народний депутат України від партії "Батьківщина" Альона Шкрум прийшла до Верховної Ради зі стильною сумочкою від всесвітньо відомого бренду Gucci.

Вартість блакитної стьобаної сумочки з колекції GG Marmont сягає 2190 доларів, а це понад 57 тисяч гривень. Цікаво, що сумочка зроблена з ручкою-ланцюгом, яка зараз є мега популярною.

До такого дорогого аксесуару нардеп одягла зелений костюм - піджак і штани. А яскравою деталлю став цікавий принт. Талію Шкрум підкреслила поясом в тон костюма.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська в яскравому вбранні зачарувала українців.

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Альона Шкрум - український політичний і громадський діяч, юрист і правозахисник. Народний депутат Верховної Ради VIII і IX скликань від партії "Батьківщина". 25 грудня 2018 року була включена до списку осіб, щодо яких Росія ввела санкції.

6 вересня 2015 року вона вийшла заміж за Дмитра Наталуху, разом з яким навчалася в Кембриджі. 10 вересня він був призначений головою Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області.

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Автор: Діана Могилєвич