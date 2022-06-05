Ці поради допоможуть відновити пошкоджені пасма.

Через стрес, недостатньо ретельний догляд та неможливість відвідати перукарню багато людей стикаються з проблемами з волоссям - змінюється структура волосин, вони стають сухими, ламкими, або навпаки - жирними. Лікар-терапевт Марина Єріна в коментарі "Факти. Здоров'я" розповіла про прості маски, які можна зробити вдома, аби екстрено допомогти своїй зачісці. Особливо це буде корисно тим, хто не може придбати зараз дорогі засоби.

"Щоб волосся мало здоровий блиск і не випадало, йому потрібен регулярний догляд і косметичні процедури. Одного миття недостатньо. Тим більше, більшість жінок зараз користуються тими шампунями, які є, а не тими, які потрібні. Тому маски, наприклад, для волосся можна зробити самостійно з натуральних продуктів", - розповіла фахівчиня.

Вона зазначила, що домашні засоби - недорогі і натуральні, тому підійдуть майже всім. Найбільш універсальна маска - яєчна. Для неї слід взяти 1-2 яйця, ретельно їх збити та розмазати по всій довжині волосся за винятком коріння. Слід залишити маску на 40 хвилин, а після цього змити теплою водою та промити шампунем. Якщо волосся жирне, то для маски слід використовувати лише білок. Якщо занадто сухе - лише жовток.

Маска з кефіру - ще один простий засіб, який врятує ваше волосся. Треба кефір трохи підігріти (не більше 40 градусів) і ретельно нанести по всій довжині волосся.

Бананова маска - трохи складніша в приготуванні, адже тут слід змішати кілька інгредієнтів.

Для середнього за довжиною і густиною волосся знадобиться 1 банан, 1 столова ложка сметани, 1 яєчний жовток та 1 чайна ложка меду. Це все перемішати, нанести на волосся, укутати його в пакет або плівку, зверху закрити рушником або хусткою. Залишити таку маску слід на одну годину, а потім ретельно змити водою.

Нагадаємо, косметолог розповіла, чим помити волосся, якщо закінчився шампунь.

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