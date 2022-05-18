Експерт назвала найефективніші методи.

Якщо звичайний шампунь закінчився, то можна скористатися такими собі підручними засобами. Вони є практично в кожному будинку, і допоможуть без шкоди очистити волосся. Допустимі засоби перерахувала косметолог Оксана Марченко в коментарі Фактам ICTV.

Експерт стверджує, що для здорових і сильних волосся не завжди необхідний догляд за шалені гроші. Іноді простіше і дешевше скористатися простими продуктами, які є у кожної господині.

Порошок гірчиці

Марченко стверджує, що це відмінний варіант для тих, у кого волосся схильне до жирності. Він зміцнює і сприяє росту волосся.

Борошно

Невелика кількість житнього, цільнозернового або борошна грубого помелу слід змішати з водою, створивши сметанообразную суміш. Через високий вміст клейковини волосся буде дуже складно добре промити, тому варто вимивати їх ретельніше звичайного.

Яєчний жовток

Даний метод давно відомий як ефективний засіб по боротьбі з лупою.

Відмінно підійде для жирного волосся, проте не варто зловживати, інакше шкіра голови може бути пересушена.

Кефір і сироватка

Молочні продукти добре живлять і зволожують волосся.

Сода

Цей продукт не настільки корисний, як житнє борошно або гірчичний порошок, проте відмінно очистить волосся, які схильні до жирності.

Косметолог зазначила, що дані продукти не несуть ніяких негативних наслідків для зачіски, проте не варто ними користуватися на постійній основі - краще чергувати.

Нагадаємо, перукар розповіла, як пофарбувати волосся в домашніх умовах і не зіпсувати зачіску.

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