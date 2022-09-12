Всім хочеться мати стильний і сучасний вигляд незалежно від віку.

Для жінок існує величезна кількість зачісок - від різких і епатажних до жіночних і ніжних. УНІАН зібрав кілька варіантів, які точно сподобаються модницям будь-якого віку.

Зібраний пучок

Якщо у вас довге волосся, але ви не любите, щоб воно висіло, або просто є прихильником зібраних зачісок, то такий класичний пучок на шпильках є ідеальним рішенням. Цієї осені він особливо актуальний. Вражає він своєю простотою і охайним кінцевим результатом.

Відео дня

Такий пучок настільки універсальний, що носити його можна як кожен день, так і на особливий випадок.

Середні локони на коротке волосся

Якщо ви хочете додати в свій образ трохи жіночності, то підкручене волосся - саме те. Однак перукарі радять робити середні локони, щоб вони виглядали більш натурально і лежали більш природно.

Чубчик-шторка

Свіжий тренд сезону, який дуже молодить свою власницю. Такі стрижки популярні серед зіркового світу, ідеально ляжуть як на довге волосся, так і на коротке. За кольором теж немає обмежень: темні, світлі, натуральні або пофарбовані локони.

Нагадаємо, названо модні куртки на осінь 2022.

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