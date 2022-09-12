Куртка восени - це незамінний одяг. Але в ній треба мати стильний вигляд, почувати себе комфортно і модно.

Чим холодніше на вулиці погода, тим швидше потрібно замислюватися про вибір верхнього одягу. Якщо ви плануєте купити собі куртку, тоді обов'язково ознайомтеся з можливими варіантами, які будуть в тренді в цьому сезоні.

Дута куртка

Такий варіант буде в моді восени 2022 в яскравих кольорах. Йдеться про жовтий, рожевий, зелений, блакитний і інші відтінки літньої палітри. Вся справа в тому, що завдання такої куртки - виділити модницю на тлі натовпу і сірої похмурої погоди. Дивлячись на цю модель, з цим завданням вона справляється відмінно.

Леопард

Такий принт не втрачає актуальності з початку року. Однак варто врахувати, що в леопардовому оформленні в моді тільки шкіряні куртки.

Відео дня

Дуті з таким принтом будуть виглядати старомодно і безглуздо!

Кожанка з яскравим малюнком

Помітний принт на спині - справжній тренд осені. Таку куртку можна носити з джинсами або брюками. Ефектний вигляд матиме зібране волосся, щоб малюнок на спині добре проглядався.

Стьобана куртка до коліна

Такий консервативний і спокійний варіант - хороший вибір на похмуру або дощову погоду. Він ідеально поєднується з будь-якими аксесуарами, підходить як під каблук, так і під взуття на плоскій підошві.

З плащової тканини

Такі куртки увійшли в моду ще в минулому році, коли всі поголівно стали носити світловідбиваючий одяг. Цікавий вигляд така куртка має і під сонячними променями, райдужно переливаючись.

Подібна куртка пасує до світлих джинсів.

Нагадаємо, названо п'ять теплих нарядів на сезон осінь-2022.

Вас також можуть зацікавити новини: